04 Temmuz 2021, Pazar
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Raflar baştan sona değişecek! A101, BİM, Migros ve ŞOK ayak uyduracak! Artık satılmayacak...
Zincir marketler ve küçük esnafı ilgilendiren market düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Market düzenlemesinin içinde birçok önemli madde bulunuyor. Buna göre küçük esnaf ve bakkalları koruyacak bazı maddeleri içeren kanun taslağı önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak onaylanığı anda zincir marketler teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.
Giriş Tarihi: 04.07.2021 22:31 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 22:31
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