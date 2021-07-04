Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

Emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zammı 5 Temmuz'da belli olacak. Zam oranının belli olması için son olarak Haziran enflasyon verisinin gelmesi bekleniyor. Memur ve emeklilerin yanında sosyal yardım ödemeleride zamlanacak. Vatandaşlar uygulanacak zam miktarını merak ediyor. İşte, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...