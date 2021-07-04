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Haberler Galeri Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli 5 Temmuz'da zamlı maaşlarını öğrenecek. Yılın ikinci zammı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre belli olacak. Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş bu ay yapılacak zam oranlarına kilitlendi. İşte, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2021 19:20 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 19:22
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Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

Emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zammı 5 Temmuz'da belli olacak. Zam oranının belli olması için son olarak Haziran enflasyon verisinin gelmesi bekleniyor. Memur ve emeklilerin yanında sosyal yardım ödemeleride zamlanacak. Vatandaşlar uygulanacak zam miktarını merak ediyor. İşte, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

2021 TEMMUZ ZAMMI İLE SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı 5 Temmuz'da belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamının belli olmasının ardından 6 aylı zam oranı hesaplanacak. Böylelikle emekli ve memurların maaş detayları belirlenecek.

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Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.

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Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

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Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.