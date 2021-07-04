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Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...
2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli 5 Temmuz'da zamlı maaşlarını öğrenecek. Yılın ikinci zammı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre belli olacak. Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş bu ay yapılacak zam oranlarına kilitlendi. İşte, 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...