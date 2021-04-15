Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek olan şirkete yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.