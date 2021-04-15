HaberlerGaleriQua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?
Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?
Qua Granit halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 Nisan itibarı ile başlayan Qua Granit halka arz talep süreci, 6 Nisan Salı günü saat 13.00'e kadar sürecek. Qua Granit halka arz sonuçlarının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Yatırımcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?