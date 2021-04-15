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Haberler Galeri Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Qua Granit halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 Nisan itibarı ile başlayan Qua Granit halka arz talep süreci, 6 Nisan Salı günü saat 13.00'e kadar sürecek. Qua Granit halka arz sonuçlarının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Yatırımcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Giriş Tarihi: 15.04.2021 18:40
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Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük granit üreticilerinden olan Qua Granit, halka arz oluyor. Bu noktada, Qua Granit halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve borsa kodu yoğun olarak araştırılıyor. Halka arz sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

QUA GRANIT HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Nisan 10.30'da başlayıp 6 Nisan Salı günü 13.00'a kadar taleplerin iletilmesi gerekmektedir. Qua Granit halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek olan şirkete yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

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Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

QUA GRANITE BORSA KODU VE HİSSE FİYATI!

Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.

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Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.