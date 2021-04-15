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Birçok kişi bilmiyor! Emekli maaşlarının kesilmesine neden olabilir! Uyarılar ardı ardına geldi...
Ölüm aylığı, sigortalı çalışma hayatına devam eden kişilerin hayatını kayıp etmelerinin ardından geride kalan mirasçılar için ödenmeye devam ediyor. Maaşın bağlanması için sigorta kurumuna en az 5 yıl prim yatırılmış olması gerekir. Ölen eşten maaş alan dul eş yeniden evlenirse ölüm aylığı kesilir. İkinci eş de ölürse sadece bir eşten aylık bağlanır. SGK tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında ödemeler hesaplara yatıyor.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 21:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 21:22
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