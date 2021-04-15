Birçok kişi bilmiyor! Emekli maaşlarının kesilmesine neden olabilir! Uyarılar ardı ardına geldi...

1- ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en temel şart prim ödeme süresidir. Buna göre vefat eden kişi adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 yıl prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. 5 yıldan az primi olan kişinin vefatı halinde ise geride kalanlara aylık bağlanmaz. Diğer yandan vefat eden kişi 4/a'lı yani eski adıyla SSK'lı ise, bu durumda borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplam 900 gün uzun vadeli sigortakollarına prim ödenmiş olması halinde de geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilir.