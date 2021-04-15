İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor.

1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte. Bu madde aslında kıdem tazminatının tüm detaylarını içeriyor. Düzenleme de ayrıca istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor. Bunlar başlıca şöyle: