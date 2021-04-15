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İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

Bir çalışan işten çıkarıldığında tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartlar bulunurken, işçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa tazminat hakkını kaybediyor. Yasalara göre istifa eden tazminat alamasa da bazı istisnalar da yine mevzuatta yer alıyor. İstifa ederek tazminat alabilmenin yollarını yazımızda ele aldık. Peki, istifa edip işten ayrılanlar tazminat almak için ne yapmalı? İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 16:41
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İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

Çalışanın işten çıkarılması durumunda çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar aldığı ücrete kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmak gerekiyor. Kıdem tazminatı için belirli şartlar bulunurken, işçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor. İstifa edip kıdem tazminatı alabilmenin yollarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

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İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Buna göre, işte tazminat almak için yapılması gerekenler...

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İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor.

1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte. Bu madde aslında kıdem tazminatının tüm detaylarını içeriyor. Düzenleme de ayrıca istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor. Bunlar başlıca şöyle:

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İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

İKİ TARİH ÇOK ÖNEMLİ

Emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler.

Bu maddelere bir de Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler." Şimdi bu konuyu biraz daha açalım.

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İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...

Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak tazminat almayı gerektiriyor.

Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor.