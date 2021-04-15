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İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...
Bir çalışan işten çıkarıldığında tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartlar bulunurken, işçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa tazminat hakkını kaybediyor. Yasalara göre istifa eden tazminat alamasa da bazı istisnalar da yine mevzuatta yer alıyor. İstifa ederek tazminat alabilmenin yollarını yazımızda ele aldık. Peki, istifa edip işten ayrılanlar tazminat almak için ne yapmalı? İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 16:41Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 16:41