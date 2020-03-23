PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

PTT emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? PTT emekli promosyonu nasıl alınır? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği promosyon ödemeleri başlıyor. PTT tarafından yapılan açılama ile birlikte ödeme tarihleri ve ödeme bilgileri belli oldu. Emekli maaşları için ödenen promosyon bedeli ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Peki, 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?