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PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

PTT emekli promosyonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca emeklinin beklediği PTT promosyon ödemeleri başlıyor. PTT tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte ödeme tarihleri ve ödemelerin nasıl alınacağı duyuruldu. Peki, 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:48
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PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

PTT emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? PTT emekli promosyonu nasıl alınır? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği promosyon ödemeleri başlıyor. PTT tarafından yapılan açılama ile birlikte ödeme tarihleri ve ödeme bilgileri belli oldu. Emekli maaşları için ödenen promosyon bedeli ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Peki, 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

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PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

PTT'den yapılan açıklamaya göre, emeklilerin promosyon ödemeleri bugün (23 Mart) başlıyor.

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PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için corona virüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz

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PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

Emekli maaşı promosyon taahhüdü sona eren hak sahiplerinin iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yeniliyor, promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz.

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PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?

Maaşını PTT'den alan emekli hak sahipleri, maaşlarını ve promosyon ödemelerini 4 bine yakın PTT ATM'si ile kamu bankalarının toplam 14.000 ortak ATM'sinden PTT Şubelerine gelmeden kolaylıkla alabilecekler.