PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
PTT emekli promosyonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca emeklinin beklediği PTT promosyon ödemeleri başlıyor. PTT tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte ödeme tarihleri ve ödemelerin nasıl alınacağı duyuruldu. Peki, 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:45Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:48