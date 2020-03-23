Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
Son dakika haberi... Kamu bankalarının kredi borçları erteleme kararı almasının ardından özel bankalarda da erteleme olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası, corona virüsü salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. Peki, İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:29Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:33