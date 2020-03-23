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Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?

Son dakika haberi... Kamu bankalarının kredi borçları erteleme kararı almasının ardından özel bankalarda da erteleme olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası, corona virüsü salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. Peki, İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?

Giriş Tarihi: 23.03.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 12:33
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Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?

Son dakika... İş Bankası kredi borçları ertelendi mi? Türkiye İş Bankası, dünyanın ve ülkemizin gündeminde bulunan corona virüsü nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. Kamu bankalarının kredi borçları erteleme kararı almasının ardından özel bankalarda da erteleme olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi? İşte İş Bankası'nın destek paketi...

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Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?

İŞ BANKASI KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye İş Bankası, ülkemizde de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. İş Bankası; salgında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavi görenlere de acil şifalar diledi.

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Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle;

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

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Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.

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Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?

Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.