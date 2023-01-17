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PTT'den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak

PTT'den emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Kimliğiyle PTT şubelerine giden emekliler, PTT'den maaş alma sözü vermeleri takdirde 3.600 TL promosyon alacak. 3 yıl emekli maaşını PTT'den almak için başvurmak isteyen emekliler, başvuru yaptıktan sonra 3. iş gününde 3.600 ödeme alabilecekler. İşte PTT emekli promosyonu ödemesi hakkında tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:39
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PTT’den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak

PTT'den maaş alma sözü veren emeklilere 3.600 TL para hediye ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinde geniş bir hizmet ağına sahip olan PTT, düzenlediği birçok kampanyayla emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. PTT ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonucu emekli maaşını üç yıl boyunca PTT'den alma sözü veren emekliler 3.600 TL promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PTT’den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak

PTT EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYA DETAYLARI

Söz konusu kampanya bedeli 3.600 TL olup, 3 yıl boyunca maaşını emekli maaşını PTT'den almayı taahhüt edenler için geçerlidir. Söz konusu kampanya 04 Ocak 2023 tarihinde başladı. Kampanya başvurusu PTT iş yerinden yapılacak.

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PTT’den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak

Kampanyadan maaşını PTT'den alan müşteriler yararlanabilecek. Kampanya katılım başvurusunda bulunan müşteriler, kampanyaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihte Aktif Bank'tan açık kredisi olması ve açık kredilerinde 60 gün üzerinde gecikme bulunmaması gerekmektedir.

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PTT’den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak

3. İŞ GÜNÜNDE HESABA YATIRILACAK

Kampanya bedeli 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak kampanya bedelinin hesaba yatırıldığı tarih esas alınır. Kampanya bedeli başvuruyu takip eden 3. iş gününde müşterilerimizin PTT'deki maaş hesabına yatırılacak.

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PTT’den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak

VAZGEÇİLMESİ DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Kampanyaya katılım sağlayan müşterilerin kampanya bedelinin ödendiği tarihten itibaren, verdikleri taahhütten 3 yıl içerisinde vazgeçmesi durumunda; ödenen toplam kampanya bedeli üzerinden, taahhüdün iptal edildiği tarih esas alınmak suretiyle kalan süre dikkate alınarak kıstelyevm esasına göre "iade bedeli" hesaplanacak olup, kampanya iptalinin gerçekleşebilmesi için iade bedelinin müşteri tarafından Aktif Bank hesabına yatırılması talep edilecek.