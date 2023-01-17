PTT’den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak

PTT'den maaş alma sözü veren emeklilere 3.600 TL para hediye ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinde geniş bir hizmet ağına sahip olan PTT, düzenlediği birçok kampanyayla emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. PTT ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonucu emekli maaşını üç yıl boyunca PTT'den alma sözü veren emekliler 3.600 TL promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. İşte detaylar...