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PTT'den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak
PTT'den emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Kimliğiyle PTT şubelerine giden emekliler, PTT'den maaş alma sözü vermeleri takdirde 3.600 TL promosyon alacak. 3 yıl emekli maaşını PTT'den almak için başvurmak isteyen emekliler, başvuru yaptıktan sonra 3. iş gününde 3.600 ödeme alabilecekler. İşte PTT emekli promosyonu ödemesi hakkında tüm detaylar...