18 Ocak 2023, Çarşamba
2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 18 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ocak zammı sonrası artan devlet desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman? İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 08:43
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