2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 18 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli ve yaşlı bireylere ödenen evde bakım aylığı yatan iller listesi, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekli ve memur zammı sonrası, Ocak ayı bakım aylığı ödemeleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…