17 Ocak 2023, Salı
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. 2023 yılının ilk günlerinde gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:58
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