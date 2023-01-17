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Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. 2023 yılının ilk günlerinde gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:58
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ödeme detayları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

Paylaşımda yer alan grafikte, "hayvan gen kaynakları koruma desteğine 65 milyon 257 bin 740 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteğine 52 milyon 970 bin 728 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğine 40 milyon 993 bin 269 lira, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteğine 15 milyon 959 bin 14 lira, et regülasyonu desteğine 5 milyon 870 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteğine 2 milyon 572 bin 681 lira ve hububat-baklagil-dane mısır desteğine 1 milyon 345 bin 200 lira ödeme yapılacağı" belirtildi.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödendi.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.