HaberlerGaleriPTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
Pandemi döneminde birçok destek vatandaşların hesabına yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvurular sonucunda yaşlı aylığı bağlanabiliyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi ve kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında ödemeler PTT üzerinden sağlanıyor. 2021 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrasında birçok sosyal yardım da zamlanmış oldu. Yaşlı aylığı başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 18:43
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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
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10
PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...