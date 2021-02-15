PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

2021 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrasında, yaşlı aylığında yaşanacak artış merak ediliyor. Pandemi döneminde devlet tarafından ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç olan yaşlılar için maaş bağlanmaya devam ediyor. Bu ay asgari ücretteki yüzde 21.56'lık artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti. Kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 705 liranın altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. Yaşlı aylığı için başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, yaşlı aylığı başvurusu nereden, nasıl yapılır?