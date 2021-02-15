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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

Pandemi döneminde birçok destek vatandaşların hesabına yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvurular sonucunda yaşlı aylığı bağlanabiliyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi ve kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında ödemeler PTT üzerinden sağlanıyor. 2021 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrasında birçok sosyal yardım da zamlanmış oldu. Yaşlı aylığı başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 18:43
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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

2021 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrasında, yaşlı aylığında yaşanacak artış merak ediliyor. Pandemi döneminde devlet tarafından ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç olan yaşlılar için maaş bağlanmaya devam ediyor. Bu ay asgari ücretteki yüzde 21.56'lık artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti. Kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 705 liranın altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. Yaşlı aylığı için başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, yaşlı aylığı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor.

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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor.

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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor.

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PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
PTT'den anında çekebilirsiniz! Başvurana 864 TL para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

Buna göre aylık geliri 941 liranın altında olanlar 65 yaş aylığı alabilecek. Bu yılın ocak ayında ise 65 yaş aylıkları yüzde 7.33 zamlanarak, 763.6 lira oldu.