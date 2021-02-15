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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Fiyatları dibe vurdu! Araba almak isteyenler ilk onu soruyor! İşte en ucuz SUV araçlar... Fiyatları dibe vurdu! Araba almak isteyenler ilk onu soruyor! İşte en ucuz SUV araçlar...
Koronavirüs salgını sürecinde araba fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor. Araba fiyatlarında artış yaşanırken, SUV model araçlarda fiyatlar dibe vurdu. Fiyatların sabit kalması sonrasında araba alım-satım yapanların yüzünü güldüren SUV araçlar için fiyat araştırması yapılıyor. Salgın sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen ve şehir ortamından uzak kalmak isteyenler için SUV araçlar talep görüyor. SUV model araçların fiyatları araştırılıyor. İşte, SUV model araçların fiyatları...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 18:19
Koronavirüs salgını sürecinde araba fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden sürüyor. Araba almak için hayal kuranlar ise fiyatların düşmesini bekliyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde uzman isimlerden gelecek açıklamalar bekleniyor. SUV model araçların fiyatlarının sabit kalması sonrasında araba almak isteyenlerin hedefi oluyor. Araba alım-satım yapanlar tarafından SUV model araçlar oldukça ilgi görüyor. Salgın sürecinde özel araçlarını kullanmak isteyenler için SUV model araçların fiyatlarını derledik. İşte, en ucuz SUV araçlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HYUNDAİ İX 35
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-130 bin lira
NİSSAN QASHQAİ
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira
SUZUKİ VİTARA
2016 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
KIA SPORTAGE
2015 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 90-120 bin lira