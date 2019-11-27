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PTT yeni personel alım şartları belli oldu! PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak?
PTT personel alım şartları resmen değişti. 19 Kasım 2019 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile değişiklikler kamuoyuna duyuruldu. Yapılan değişikliklerin ardından binlerce kişi PTT personel alım şartlarını merak etmeye başladı. Birçok kişi Google üzerinden, " PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yeni PTT personel alım şartları neler? PTT personel alımı ne zaman başlayacak? İşte PTT personel alımında talep edilen şartlar...
Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:32
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