En ucuz sıfır araba kampanyaları neler? Şubat ayı markaların araba kampanyaları yakından takip ediliyor. Araç sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında, uygun fiyatlı sıfır otomobiller yer alıyor. Sizler Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, BMW, Mercedes, Toyota, Renault heyecan uyandıran sıfır araba fiyatları...