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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT ve ATM'den alabilirsiniz! Başvuru yapana anında 1 yıl boyunca 600 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? PTT ve ATM'den alabilirsiniz! Başvuru yapana anında 1 yıl boyunca 600 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında ödenecek sosyal yardımlar zamlandı. Bilindiği üzere kurum tarafından doğum yapanlara yardım yapılıyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Başvuru detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, doğum yardımı bşavuruları ne zaman, nereden yapılır? E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.01.2021 18:47
PTT ve ATM'den alabilirsiniz! Başvuru yapana anında 1 yıl boyunca 600 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ortaya çıkan ekonomik zorluk sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Zorlu süreçte ihtiyaç sahibi olanlara yönelik verilen destek ödemelerinden bir taneside doğum yardımı olarak yapılıyor. Kurum tarafından değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan vatandaşlar ödemelerini PTT tarafından ödenecek. İşte, Başvuru yapana anında 1 yıl boyunca 600 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?
Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.