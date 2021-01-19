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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları için kritik süreç: Fiyatlar ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi... İkinci el araba fiyatları için kritik süreç: Fiyatlar ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi...
İkinci el araba fiyatları için vatandaşlar sorgulama işlemini sürdürüyor. Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar bütçesine uygun ikinci el araba fiyatlarını merak ediyor. Büyük otomotiv devlerinin sıfır araç üretiminde yaşadığı aksaklık nedeniyle fiyatlar beklentinin üzerine çıktı. Fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olanlar araç fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte, fiyatlar ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 19:03
Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatları yakından takip ediliyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el araba piyasasında sert dalgalanmalar yaşadı. Bu süreçte araba almak isteyen vatandaşlar ise hayal kırılığına uğradı. Yeni yıla girdiğimiz dönemde uzman isimler fiyatlar hakkında yorumlarını paylaşıyor. Bütçesine uygun ikinci el araba almak isteyenler ise fiyatları sorguluyor. İşte, fiyatlar ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK? BEKLENTİLER NEDİR?
Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.
Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.