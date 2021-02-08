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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba almak isteyenlere müjde! Bakanlık o otomobilleri satışa çıkardı! İşte 100 bin TL'nin altındaki otomobiller Araba almak isteyenlere müjde! Bakanlık o otomobilleri satışa çıkardı! İşte 100 bin TL'nin altındaki otomobiller
Araba almak için 2. el otomobillerin ucuzlamasını bekleyenlere müjdeli haber geldi. Ticaret Bakanlığı 2. el otomobilleri 100 bin TL'nin altında satışa sunuyor. Bakanlığın 2. el otomobil ihalesinde BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın arabaları yer alıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 13:39
Ticaret Bakanlığı 2. el otomobilleri ihaleye çıkartarak araba sahibi almak isteyenlere bir fırsat daha sundu. Bakanlık tarafından satışı gerçekleşecek otomobiller 100 bin TL'nin altında olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi. 2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.