PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri devlet tarafından ödeniyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Ülkemizde binlerce vatandaş sosyal yardım ödemeleri ile ev ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Ocak ayında emekli ve asgari ücrete yapılan zam ile birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Başvuruların olumlu sonuçlanmasının ardından PTT üzerinden ödemeler alınabiliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için detayları haberimizde derledik.