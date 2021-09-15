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PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri devlet tarafından ödeniyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Ülkemizde binlerce vatandaş sosyal yardım ödemeleri ile ev ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Ocak ayında emekli ve asgari ücrete yapılan zam ile birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Başvuruların olumlu sonuçlanmasının ardından PTT üzerinden ödemeler alınabiliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için detayları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021 20:32
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PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...

PTT üzerinden anında alabilirsiniz. Başvuranın cebi rahatlayacak. Bu sene 864 liraya yükseldi. Devlet herhangi sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapmayı sürdürüyor. Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlıyor. Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Yaşlılık aylığında, eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olana aylık bağlanıyor, hanedeki fertlerin tamamının geliri dikkate alınmıyor. Sosyal yardım ödemesi için başvuru detaylarını haberimizde derledik. Detaylar haberimizde...

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PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...

2048'DE YAŞLAR EŞİTLENECEK

Bunun için erkek çalışanların 60, kadın çalışanları ise 58 yaşını doldurması gerekiyor. Erken yaşlananlara 55 yaşını doldurması ve 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor. Kadın ve erkekte yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı 2048'de eşitlenecek. Yaşlılık aylığı almak isteyenlerin bağlanma şartlarından toptan yaşlılık ödemesine kadar birçok başlıkta merak ettikleri soruların yanıtları şöyle:

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PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...

1- Yaşlılık aylığı nedir, kimler alabilir?

Yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı) hiçbir geliri, güvencesi olmayan, 65 yaşına dolduran vatandaşlara veriliyor. Hiçbir sosyal güvencesi, geliri olmayan, 65 yaşını dolduran, nafaka almayanlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

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PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...

2- Yaşlılık toptan ödemesi nedir?

Emekli geri ödemesi sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor.

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PTT üzerinden anında alabilirsiniz! Başvuranın cebi rahatlayacak! Bu sene 864 lira...

3- Yaşlılık aylığı nasıl bağlanıyor?

Yaşlılık aylığı için ilk adımda ikâmet adresinin bağlı olduğu kaymakamlığın sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunulması gerekiyor. Formlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden alınabilir. Aylık gelir muhtaçlık sınırının altında olmaslı.