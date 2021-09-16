ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

Ford'un ardından 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13'le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi izledi. Ağustos ayında Audi markası 2 adet fazla satışla, Toyota'yı geçerek ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak ilk 8 aylık döneme bakıldığında toplam satışlarda Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.

Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 76'sını temsil etti.