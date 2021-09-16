16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında değişimler yaşandı. Araba almak isteyenler fiyatların yükselmesi sonrasında büyük hayal kırıklığına uğradı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrasında fiyatlarda değişim gösterdi. Özellikle ikinci el arabalarda piyasanın canlanması alım-satım yapan vatandaşların yüzünü güldürdü. Sizler için markaların değişimini haberimizde derledik. İşte, Fiat, Opel, Ford, Volkswagen fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 01:17
  • 1
  • 10
ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

ÖTV doping etkisi yarattı. İkinci el için yok satan markalar belli oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, piyasaları alt üst etti. Otomobil sektörü olumsuz etkilenirken, hükümet ÖTV indirimi ile piyasayı canlı tutmak istemişti. Özellikle ikinci el araba markalarında yaşanan değişim büyük umutları ardından getirdi. Sonbahar aylarına girdiğimiz dönemde fiyatların hangi seviyelerde yer alacağı merak ediliyor. İşte, Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

İKİNCİ ELDE EN ÇOK HANGİ MARKA ARAÇ SATILDI?

Yapılan ÖTV indirimi sonrası ikinci el piyasasına hareketlilik geldi. Sıfır araç almaya gücü yetmeyenler, düşük kilometreleri ikinci el araçlara yöneldi. İndirimlerden de faydalanan vatandaşın ağustos ayında en çok tercih ettiği araç markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu. Birin Volkswagen Passat oldu.

  • 3
  • 10
ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı. Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

  • 4
  • 10
ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 20 bin 822 adetle VW oldu. VW'yi, 17 bin 292 adetle Renault ve 13 bin 511 adetle Ford takip etti.

  • 5
  • 10
ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...

Ford'un ardından 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13'le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi izledi. Ağustos ayında Audi markası 2 adet fazla satışla, Toyota'yı geçerek ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak ilk 8 aylık döneme bakıldığında toplam satışlarda Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.

Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 76'sını temsil etti.