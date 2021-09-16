HaberlerGaleriÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...
ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...
Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında değişimler yaşandı. Araba almak isteyenler fiyatların yükselmesi sonrasında büyük hayal kırıklığına uğradı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrasında fiyatlarda değişim gösterdi. Özellikle ikinci el arabalarda piyasanın canlanması alım-satım yapan vatandaşların yüzünü güldürdü. Sizler için markaların değişimini haberimizde derledik. İşte, Fiat, Opel, Ford, Volkswagen fiyatları...