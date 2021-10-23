PTT üzerinden anında alabilirsiniz! ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
Sosyal devlet anlayışı gereğince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemeleri yapılıyor. maddi durumu yaşam standartlarının altında olan ihtiyaç sahibi durumundaki ailelere aylık olarak nakdi yardım veriliyor. Muhtaç ailelere yapılan yardımların en önemli kalemini ise bakanlık tarafından yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başvuruları kabul edilen sosyal yardımlar için detaylar merak ediliyor. İşte, 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 23.10.2021
20:12 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
20:12
PTT üzerinden anında alabilirsiniz. ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan aile yardımları içerisinde gıda, barınma, yakacak, öküz ve yetim ile doğum yardımları yerini alır. Aile yardımları kapsamında muhtaç asker aileleri ve eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlarda önemli bir paya sahiptir. İhtiyaç sahibi vatandaşlar devlet tarafından sağlanan sosyal yardımlara başvurmak için detayları araştırmaya başladı. İşte, 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
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GIDA YARDIMI
Gıda yardımı esas olarak ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Gıda yardımları başta Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere özel durumlarda dönemsel periyotlarda da ödenir. Gıda yardımı şartları arasında başvuru yapan kişilerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahipliği durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu ise hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olması halinde söz konusu olur. Gıda yardımı ödemesi ise bakanlığa bağlı olarak oluşturulan mütevelli heyetince belirlenir.
BARINMA YARDIMI
Kişilerin yaşamsal faaliyetleri sürdürmesini engelleyecek kadar eski, bakımsız ve sağlık koşulları elverişsiz olan evler için devlet barınma yardımı sağlar. Barınma yardımı kapsamında evlerin onarımı ve bakımının yapılmasına imkan sağlanır. Barınma yardımı şartları arasında reşit ve ihtiyaç sahibi durumunda olmak önemli bir yer tutar. Aynı zamanda bakım ya da onarımı yapılacak evin tam hisseli tapusunun tek bir kişiye ait olması gereklidir. Barınma yardımı ödemesi olarak hak sahibi kişilere ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.
YAKACAK YARDIMI
Maddi durumu yakacak ihtiyacını karşılamaya uygun olmayan kişilerin kış şartlarından etkilenmemesi adına kömür yardımı sağlanır. Yakacak yardımı şartları arasında ise 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi olunması yerini alır. Yakacak yardımı zamanı ise kış aylarından önce olmak üzere yılda 1 kere olarak belirlenmiştir. Yakacak yardımı miktarı ise asgari 500 kg olmak üzere mütevelli hayetince belirlenen miktarda verilir.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM
Sosyal güvencesi bulunmayan ve herhangi bir geliri olmayan dul kadınlara yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yardım sağlanır. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım hakkından faydalanmak için başvuru yapan kadının Medeni Kanun'a uygun olarak resmi nikahla evlendiği eşinin vefat etmesi şarttır. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım ödemeleri iki ayda bir olmak üzere 550 TL tutarında aktarılır.