PTT üzerinden anında alabilirsiniz! ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...

GIDA YARDIMI

Gıda yardımı esas olarak ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Gıda yardımları başta Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere özel durumlarda dönemsel periyotlarda da ödenir. Gıda yardımı şartları arasında başvuru yapan kişilerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahipliği durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu ise hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olması halinde söz konusu olur. Gıda yardımı ödemesi ise bakanlığa bağlı olarak oluşturulan mütevelli heyetince belirlenir.