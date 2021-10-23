Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Emeklilikta Yaşan Takılanlar (EYT), son günlerde kendileri için alınacak yeni kararların olup olmadığını merak ediyor. EYT için 5 formül masaya geldi. Yaklaşık 700 bin vatandaşı ilgilendiren konu hakkında çalışma yürütüldüğü biliniyor. Emekliliği bekleyen yüzbinlerce vatandaş için rapor hazırlandı. Özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler...