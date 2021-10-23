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Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Emeklilikta Yaşan Takılanlar (EYT), son günlerde kendileri için alınacak yeni kararların olup olmadığını merak ediyor. EYT için 5 formül masaya geldi. Yaklaşık 700 bin vatandaşı ilgilendiren konu hakkında çalışma yürütüldüğü biliniyor. Emekliliği bekleyen yüzbinlerce vatandaş için rapor hazırlandı. Özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.10.2021 19:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 19:35
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 ayrı formül masaya geldi. Kısmi emeklilik, EYT, Almanya, Finlandiya sistemi, sürenin ve primin tamamlanması gibi konular masaya yatırıldı. Emekliliği bekleyen yüzbinlerce EYT'li için rapor hazırlandı. AK Parti'nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...

EYT SON DAKİKA YENİ GELİŞME VAR MI?

EYT hakkında olumlu süren çalışmaların olduğu bilgilisi kulislerde konuşuluyor. Ancak alınan net karar bulunmamaktadır. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...

EYT için 5 formül masaya geldi.

İŞTE O FORMÜLLER

Kısmi emeklilik

Sürenin tamamlanması

Primin tamamlanması

Almanya sistemi

Finlandiya sistemi

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim ün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. 1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere 'kademeli yaş' şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008'den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.