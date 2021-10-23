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Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...

Evlenme hayai kuranlar yapacakları masrafı düşünüyor. Devlet tarafından evlilik hayali kuranlara müjdeli haber geldi. 2008 yılında uygulamaya konulan çeyiz parası diğer adıyla evlilik ödeneği için başvuru şartları bulunuyor. Evlendiği için SGK'dan aldığı ölüm aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının 2 yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği, yani bilinen adıyla çeyiz parası ödenir. Ödenekten yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, çeyiz parası başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 20:36
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Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...

Borçlar bertaraf edilecek. Yeni evleneceklere müjde geldi. 11 bin TL devlet tarafından veriliyor. SGK'dan ölüm aylığı alan kız çocukları, evlenirlerse aylıkları kesilir. Ancak evlendiği için aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği, yani halk arasında bilinen adıyla çeyiz parası ödenir. Çeyiz parasından yararlanmak isteyenler başvuru şartları ve detaylar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte, çeyiz başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Çeyiz parası olarak da adlandırılan evlilik ödeneği, evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verilen toplu paradır. Bu yardım 2008'den bu yana, yetin aylığı alan kadınlara verilmektedir.

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Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...

ÇEYİZ PARASINI KİMLER ALABİLİR?

Çeyiz parasını anne veya babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kadınlar, yapacakları evlilik öncesinde başvuru yapması halinde bir defaya mahsus alabilmektedir.

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Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...

Evlenen kadın eğer, 4/A (SSK) ya da 4/B (Bağ-Kur) sigorta kolundan yararlanarak maaş alıyorsa maaşının 24 katına kadar çeyiz parası alabilir.

Diğer yandan evlenen kadın yetim maaşını 4/C (emekli sandığı) sigorta kolundan alıyorsan aylık maaşının 12 katı kadar çeyiz parası alabilir.

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Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...

ÇEYİZ PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz parası alabilmek için gereken şartlar arasında başvuracak kişinin;

Kadın olması, (Erkekler bu ödenekten yararlanamıyor)
Yetim aylığı alıyor olması,