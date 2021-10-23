Borçlar bertaraf edilecek. Yeni evleneceklere müjde geldi. 11 bin TL devlet tarafından veriliyor. SGK'dan ölüm aylığı alan kız çocukları, evlenirlerse aylıkları kesilir. Ancak evlendiği için aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği, yani halk arasında bilinen adıyla çeyiz parası ödenir. Çeyiz parasından yararlanmak isteyenler başvuru şartları ve detaylar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte, çeyiz başvurusu nereden ve nasıl yapılır?