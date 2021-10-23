23 Ekim 2021, Cumartesi
Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...
Evlenme hayai kuranlar yapacakları masrafı düşünüyor. Devlet tarafından evlilik hayali kuranlara müjdeli haber geldi. 2008 yılında uygulamaya konulan çeyiz parası diğer adıyla evlilik ödeneği için başvuru şartları bulunuyor. Evlendiği için SGK'dan aldığı ölüm aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının 2 yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği, yani bilinen adıyla çeyiz parası ödenir. Ödenekten yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, çeyiz parası başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 20:36
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