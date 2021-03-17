PTT üzerinden alabilirsiniz! Ödemeler aylık olarak yapılıyor! Yeni yılda 763 TL olarak belirlendi...

PTT üzerinden alabilirsiniz. Ödemeler aylık olarak yapılıyor. Pandemi döneminde devlet tarafından ihtiyacı olanlara yardım yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular kabul edilirken, yardım ödemeleri yapılıyor. Pandemi döneminde destek ödemelerinin yanında sosyal yardımlarda yapılıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.