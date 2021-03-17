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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT üzerinden alabilirsiniz! Ödemeler aylık olarak yapılıyor! Yeni yılda 763 TL olarak belirlendi... PTT üzerinden alabilirsiniz! Ödemeler aylık olarak yapılıyor! Yeni yılda 763 TL olarak belirlendi...
PTT üzerinden alabilirsiniz. Ödemeler aylık olarak yapılıyor. Pandemi döneminde devlet tarafından ihtiyacı olanlara yardım yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular kabul edilirken, yardım ödemeleri yapılıyor. Pandemi döneminde destek ödemelerinin yanında sosyal yardımlarda yapılıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
Giriş Tarihi: 17.03.2021 21:14
Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. Asgari ücret artışı 65 yaş maaşı alanların da yüzünü güldürdü. 65 yaş aylığı alamayan kişiler için başvuru şansı doğdu. 65 yaş aylığındaki gelir sınırı asgari ücrete endeksli. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR? 65 yaş aylığı alabilmek için kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire bakılırdı. Haneye dayalı gelir testinden kişiye dayalı gelir testine geçildiği için 65 yaş aylığı almaya hak kazananların sayısı da artmış oldu. Eski sistemde aynı evde yaşayan hane halkından biri işe girdiğinde 65 yaş aylığı kesiliyordu. Şimdi ise sadece 65 yaş ve üstü çiftlerin gelirine bakılıyor.
Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.
DAHA ÇOK KİŞİYE MAAŞ Bu düzenleme sonrası 65 yaş aylığı alan kişi sayısında artış söz konusu olmuştu. Diğer yandan 65 yaş üstü kişilerin aylıklarının anlamsız şekilde kesilmesinin de önüne geçildi. Örneğin 65 yaş üstü dedenin aylığı, aynı evde beraber yaşadığı torununun işe girmesi nedeniyle kesilebiliyordu. Bu düzenleme sonrası bu sorunun önüne geçilmiş oldu. Aynı hanede yaşayan kişilerin gelirlerindeki değişme nedeniyle 65 yaş aylığının kesilmesi uygulamasına son verildi. 65 YAŞ AYLIĞI ALANLARIN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR? 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında güncellenince 65 yaş aylığının miktarında da artış oluyor. 2020 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin belli olması sonrası Ocak ayından itibaren 65 yaş aylığının miktarı artacak.