HaberlerGaleri60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...
60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...
Araba almak için uygun zamanı bekleyen vatandaşlar için son dakika müjdesi geldi. Açıklamaya göre, araba satışlarında taksit dönemine geçildi. Koronavirüs salgını sürecinde otomobil piyasasında yaşanan durgunluğun canlanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın perakende satışlarda uygulanacak ilke ve kurallarda değişikliği gitmesinin ardından gözler taksit tutarlarına çevrildi. Araba almak isteyenler istedikleri araçların taksit sayılarını sorgulamayı sürdürüyor. 60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri merak ediliyor. İşte, markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 18:16Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 18:16