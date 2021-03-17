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Haberler Galeri 60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

Araba almak için uygun zamanı bekleyen vatandaşlar için son dakika müjdesi geldi. Açıklamaya göre, araba satışlarında taksit dönemine geçildi. Koronavirüs salgını sürecinde otomobil piyasasında yaşanan durgunluğun canlanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın perakende satışlarda uygulanacak ilke ve kurallarda değişikliği gitmesinin ardından gözler taksit tutarlarına çevrildi. Araba almak isteyenler istedikleri araçların taksit sayılarını sorgulamayı sürdürüyor. 60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri merak ediliyor. İşte, markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 18:16
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60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri hangileri? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika açıklamasına göre, otomobil satışında taksit dönemine geçildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pandemi döneminde araç üretiminde ve satışında aksaklıklar yaşanmıştı. Yeni açıklama sonrasında uygun taksitler araba sahibi olmak isteyenler, markaların taksit sayılarını araştırmaya başladı. İşte, markaların taksit sayıları ne kadar? 60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil taksit düzenlemesine göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

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60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.

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60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

TAKSİDİ BDDK BELİRLİYOR

Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor.

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60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri: Markaların taksit sayıları ne kadar? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Renault...

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