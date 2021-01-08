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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödemeler o tarihte! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak memur maaşları ne kadar oldu? En düşük... Ödemeler o tarihte! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak memur maaşları ne kadar oldu? En düşük... Memurların heyecanla beklediği 2021 Ocak zammı belli oldu. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4,33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu. Şimdi ise memur maaşlarının hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar? 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:42
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarının yatacağı tarih belli oldu. Yeni yıl zammının belli olmasının ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrilmişti. Milyonlarca memurun yakından takip ettiği zamlı maaşların detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak memur maaşları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta ödenecek.
2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.
2021 MEMUR AYLIK KATSAYISI
Aylık katsayısı 0,165786, taban aylık katsayısı 2,594917, yan ödeme katsayısı 0,052576 olarak belirlendi.
AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?
Memurların maaş katsayısındaki artış aile yardımını da artırdı.
Eş yardımı 376,83, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasında 82,89, 6 yaş üstünde 41,45 liraya çıktı.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 505,55 lira alıyordu.