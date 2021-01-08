Ödemeler o tarihte! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak memur maaşları ne kadar oldu? En düşük...

Memurların heyecanla beklediği 2021 Ocak zammı belli oldu. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4,33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu. Şimdi ise memur maaşlarının hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar? 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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