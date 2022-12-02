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Haberler Galeri PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT personel ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kamu işe alım ilanları açılması sebebiyle, PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddialarının olduğunu söylemekte yarar var. İşte, PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 00:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 00:42
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PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kamu işe alım ilanları açılması sebebiyle, PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddialarının olduğunu söylemekte yarar var. Peki, PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş olsa da PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

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PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

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PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

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PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.