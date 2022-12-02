PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kamu işe alım ilanları açılması sebebiyle, PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddialarının olduğunu söylemekte yarar var. Peki, PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?