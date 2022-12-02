02 Aralık 2022, Cuma
PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
PTT personel ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kamu işe alım ilanları açılması sebebiyle, PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görevlendirilmek üzerine 55 bin personel alımı yapılacağı iddialarının olduğunu söylemekte yarar var. İşte, PTT personel ne zaman yapılacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 00:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 00:42
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