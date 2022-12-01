01 Aralık 2022, Perşembe
Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...
Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belediyelerde çeşitli görevlerde bulunan işçiler, sözleşmeli kadro haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası 424 bin sözleşmeli çalışana isteğe bağlı olarak kadro verileceğini duyurdu. Peki, Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 21:38
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