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Haberler Galeri Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belediyelerde çeşitli görevlerde bulunan işçiler, sözleşmeli kadro haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası 424 bin sözleşmeli çalışana isteğe bağlı olarak kadro verileceğini duyurdu. Peki, Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 21:38
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Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanlarına kadro şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hali hazırda 3 yılını dolduranların memurluğa geçiş yapabileceğini aktardı. Bu gelişme sonrası belediye çalışanları, kendilerinin düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağını gündemlerine aldı. İşte, Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

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Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO VERİLDİ Mİ?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " Kadro dışında kalanlar , sözleşmeli askeri personel sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır." ifadelerini kullandı.

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Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor

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Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

Sözleşmelide kadroya geçiş durumunda "Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak."

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Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.