Belediye işçilerine kadro son dakika: Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...

Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanlarına kadro şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hali hazırda 3 yılını dolduranların memurluğa geçiş yapabileceğini aktardı. Bu gelişme sonrası belediye çalışanları, kendilerinin düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağını gündemlerine aldı. İşte, Belediye işçilerine kadro var mı, gelecek mi? İl ve ilçe çalışanları...