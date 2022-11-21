21 Kasım 2022, Pazartesi
PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, personel alımlarının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. 2022 yılında personel alımı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, iş ilanı yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Pek, 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:04
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