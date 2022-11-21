21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, personel alımlarının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. 2022 yılında personel alımı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, iş ilanı yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Pek, 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:04
  • 1
  • 12
PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

PTT personel alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 yılının sonlarına yaklaşılırken, PTT'ye yapılması beklenen personel alımı konusunda başvuruların hangi tarihe başlayacğaı merak ediliyor. PTT personel alımı sürecine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, PTT personel alımı son durum nedir? 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

2022 PTT PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılında PTT personel alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. PTT tarafından personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı.

  • 3
  • 12
PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:

  • 4
  • 12
PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

  • 5
  • 12
PTT PERSONEL ALIMI SON DURUM: 2022 PTT 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.