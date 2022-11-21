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Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık'a kadar geçerli!

Öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinde öğretmenlere yüzde 30 indirim uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki öğretmenevi indirimi nasıl kullanılır? Öğretmenevi restoran ve kafe indirimlerinden kimler yararlanabilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:45
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Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık’a kadar geçerli!

Öğretmenler, yıl sonuna kadar öğretmenevi restoranlarından yüzde 30 indirimli yararlanacak. Sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuya ilişkin açıklamalarının ardından arama motorlarında "Öğretmenevi restoran ve kafe indirimlerinden kimler yararlanabilir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki öğretmenevi indirimi nasıl kullanılır?

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Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık’a kadar geçerli!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin, bugünden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacağını belirtti.

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Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık’a kadar geçerli!

31 ARALIK 2022 SON!

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasını daha önce hayata geçirmiştik. Öğretmenlerimiz, bugünden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenevlerimizin restoran ve kafelerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacak." ifadesini kullandı.

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Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık’a kadar geçerli!

ÖĞRETMENEVLERİNDE KİMLER İNDİRİMLİ KALABİLİR?

*Raporlu eğitim çalışanı ve refakatçileri: %20 indirim.

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Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık’a kadar geçerli!

*Öğrenciler: %20 indirim.

*Bakanlık projeleri doğrultusunda düzenlenen organizasyon katılımcıları: indirimli.