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Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık'a kadar geçerli!
Öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinde öğretmenlere yüzde 30 indirim uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki öğretmenevi indirimi nasıl kullanılır? Öğretmenevi restoran ve kafe indirimlerinden kimler yararlanabilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...