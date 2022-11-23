Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Doğalgaz desteği ödemeleri her ay verilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirlli ailelere yönelik detek ödemesi olarak verilen doğalgaz yardımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda verilecek?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 17:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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