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Haberler Galeri Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Doğalgaz desteği ödemeleri her ay verilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirlli ailelere yönelik detek ödemesi olarak verilen doğalgaz yardımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda verilecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 17:02
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Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda verilecek? Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Doğalgaz desteği ödemeleri havaların soğuması ve artık kombilerin çalışmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Artık kiracılarında yararlanabildiği doğalgaz destek ödemeleri ile ilgili vatandaşlar arama motorlarında, "Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi?", "Doğalgaz yardımı ne kadar?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda verilecek? Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

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Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda verilecek? Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

KİRACILAR DA DESTEK KAPSAMINDA

Destek programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

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Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda verilecek? Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık.

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Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda verilecek? Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."