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PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alımı şartları değişti!
PTT personel alımı on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Türkiye'de istihdama büyük katkı sunan PTT, kargo ve banka hizmetlerinin yanı sıra değerli eşya taşımacılığı PTTPALL ile de çalışma alanını genişletiyor. PTT, birçok memur adayının ve işçinin çalışmak istediği kurumların başında yer alıyor. 2019 yılı içerisinde PTT'ye birçok personel alınması bekleniyordu. Şu ana kadar beklenen alım yapılmadı. Ayrıca PTT personel alım şartları da geçen ay Remi Gazete'de yayımlanan duyuru ile değiştirildi. Peki, PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 13:41
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