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PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alımı şartları değişti!

PTT personel alımı on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Türkiye'de istihdama büyük katkı sunan PTT, kargo ve banka hizmetlerinin yanı sıra değerli eşya taşımacılığı PTTPALL ile de çalışma alanını genişletiyor. PTT, birçok memur adayının ve işçinin çalışmak istediği kurumların başında yer alıyor. 2019 yılı içerisinde PTT'ye birçok personel alınması bekleniyordu. Şu ana kadar beklenen alım yapılmadı. Ayrıca PTT personel alım şartları da geçen ay Remi Gazete'de yayımlanan duyuru ile değiştirildi. Peki, PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 13:41
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PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alımı şartları değişti!

PTT personel alımı on binlerce kişi tarafından bekleniyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen adaylar personel alım tarihini araştırıyor. PTT'nin bu yıl içinde 5 bine yakın eleman alması bekleniyordu. PTT'den yakın dönemde bir alım haberi gelmedi. Ayrıca personel alımı da yapılmadı. Ancak Resmi Gazete'de PTT personel alımında istenen şartlar yayımlandı ve yeni talepler eklendi. Peki, PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? İşte detaylar...

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PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alımı şartları değişti!

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI DEĞİŞTİ

1. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alımı şartları değişti!

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

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PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alımı şartları değişti!

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

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PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı? PTT personel alımı şartları değişti!

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.