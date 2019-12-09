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Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Aralık güncel kredi faizleri

Bankaların kredi faiz indirim yarışı sürüyor. Birçok banka Merkez Bankası'nın politika faizini sert şekilde geriletmesinin ardından konut, taşıt ve tüketici kredisi faizlerinde indirime gitti. Konutta faiz oranı yüzde 1'in altında şekillenirken, ihtiyaç kredisinde de yüzde 1'in altında faiz uygulaması başladı. Taşıt kredisinde ise yüzde 1'in biraz üzerinde bir faiz uygulaması görülüyor. Bankalar bu hafta perşembe günü gerçekleşecek olan yılın son faiz toplantısına odaklandı. Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan daha düşürmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2,25 indirime gidebileceği de değerlendirmeler arasında yer alıyor. Politika faizi yüzde 12 seviyesinde yılı kapatırsa, konut, taşıt ve tüketici kredilerinde yeni bir indirim furyası daha başlayacak. Toplantı öncesi de indirim haberleri sürekli olarak gelmeye devam ediyor. Son haber Garanti BBVA'dan geldi. Garanti BBVA, konut kredisi faizini 1.02'ye kadar indirdi. Peki, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 9 Aralık güncel kredi faizleri...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 16:08
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Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Aralık güncel kredi faizleri

Bankalardan art arda faiz indirim haberleri bu hafta da gelmeye devam ediyor. Son faiz indirim hamlesi Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti BBVA, 120 ay vadeli konut kredisi kullanımlarında faiz oranını 1.02'ye düşürdü. Birçok banka yüzde 1'in altında faiz imkanı sunarken, ihtiyaç kredisinde de yüzde 1'in altında faiz oranları görülmeye başlandı. Taşıt kredileri ise şimdilik yüzde 1'in biraz üzerinde seyrediyor. Bankaları gözü kulağı 12 Aralık Perşembe günü yapılacak yılın son faiz toplantısında. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hamle gerçekleşirse bankaların 0,98'e kadar gerileyen oranlarının daha da düşmesi muhtemel. Peki, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 9 Aralık güncel kredi faizleri...

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Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Aralık güncel kredi faizleri

3 GÜN SONRA KRİTİK TOPLANTI

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından başkanlık koltuğuna Murat Uysal oturmuştu. Uysal yönetiminde 3 faiz toplantısı gerçekleşti. Yapılan toplantılarda 1000 baz puan yani 10 puan faiz indirimine gidildi.

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Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Aralık güncel kredi faizleri

Yapılan indirimlerle piyasadaki alım gücü ve yatırım iştahı arttı. Konut ve otomobil satışları patlarken, ihtiyaç kredilerine rağbet de arttı. Merkez Bankası'nın hamleleri bankaların önünü açarken vatandaşlar daha fazla faiz indirimi bekliyor.

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Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Aralık güncel kredi faizleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, 2020 yılını faizlerin ve enflasyonun düşeceği yıl olarak tanımladı. Erdoğan, faizlerin yatırım önünde büyük engel olduğunu da söyledi. Merkez Bankası'nın enflasyon ve büyüme oranları ile eli rahatlarken en az 2 puan indirime gitmesi bekleniyor. Politika faizinin yıl sonunda yüzde 12'de kalacağı belirtiliyor.

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Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İNG Finansbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Aralık güncel kredi faizleri

KAMU BANKALARINDAN ADIM BEKLENİYOR

Faizlerin yüzde 1.5 seviyelerinde olduğu dönemde büyük sorumluluk alan kamu bankaları 0,99 oranla kredi vermeye başlamıştı. Konut satışlarını patlatan uygulamanın ardından kamu bankalarından yeni bir adım gelmedi. Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından kamu bankalarının yeni bir adım atması bekleniyor.