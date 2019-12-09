3600 ek gösterge ile 23 bin TL zam! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge 1.6 milyon kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Hükümetin art arda olumlu mesajlar verdiği 3600 ek gösterge için şimdilik çalışmalar 4 meslek için yapıldı. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisi olanların yararlanacağı düzenleme ile emekli maaşlarında 740 TL'ye varan bir artış yaşanacak. 250 bin memurun emeklilik dilekçesini 3600 ek gösterge nedeniyle beklettiği biliniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı maliyet hesaplamalarının ardından taslağı oluşturdu. 3600 ek göstergenin yeni yılda yürürlüğe girecek öncelikli düzenlemeler arasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge geriye dönük işletilebilir mi? 3600 ek gösterge nedir, neden önemli? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





