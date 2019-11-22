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PTT personel alımı bu şartlarla yapılacak! PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?
PTT personel alımı yapacak. Personel alımı haberi Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruldu. PTT sözleşmeli personel alım şartları da, Resmi Gazete'de yayımlanan metinle değişti. Yeni personel alımından itibaren yayımlanan şartlar geçerli olacak. Milyonlarca kişi PTT'nin ne zaman personel alacağını araştırıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler? İşte PTT personel alımına dair tüm merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:43
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