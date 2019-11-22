Altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükseliş hareketi ile başlayarak toparlanma sinyali verdi. Ancak küresel piyasalarda risk iştahının azalması güvenli liman ihtiyacını azaltıyor. Bu nedenle altına rağbet azalıyor, fiyatlar da bu nedenle düşüyor. Altın dün de günü negatif yönde tamamladı. Altının gram fiyatı 270 TL'nin altını görürken, Ons Altın 1465 dolar seviyesinden işlem görüyor. Spot altın güne 0,08 yükselişle başlasa da, 270 TL'nin altındaki seyrini sürdürüyor. Ülkemizde çok tüketilen çeyrek altın ise 440 TL bandında. Peki, altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





