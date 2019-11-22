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Altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükseliş hareketi ile başlayarak toparlanma sinyali verdi. Ancak küresel piyasalarda risk iştahının azalması güvenli liman ihtiyacını azaltıyor. Bu nedenle altına rağbet azalıyor, fiyatlar da bu nedenle düşüyor. Altın dün de günü negatif yönde tamamladı. Altının gram fiyatı 270 TL'nin altını görürken, Ons Altın 1465 dolar seviyesinden işlem görüyor. Spot altın güne 0,08 yükselişle başlasa da, 270 TL'nin altındaki seyrini sürdürüyor. Ülkemizde çok tüketilen çeyrek altın ise 440 TL bandında. Peki, altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:29
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Altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları güne toparlanarak başladı. Dünü zararla kapatan altının gram fiyatı 270 TL'nin altına düştü. Düşüşlere rağmen ufak toparlanmalarla 270 TL'nin üstünde hareket eden altın böylece uzun zaman sonra ilk kez 270 TL'nin altını gördü. Çeyrek altın fiyatları da 440 TL'ye kadar çekildi. Ons Altın küresel piyasalardaki olumlu hava sonrası 1465 dolara kadar geriledi. Peki, altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Kasım altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

ABD VERİLERİ İZLENECEK

Ons altın bu haftayı 1455-1478$ aralığında geçiriyor. ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ons altının bu hareketine neden oluyor. Bu hafta içerisinde 1470$ seviyesinin üzerine doğru yükselmesine karşın şimdilik burada güçlü kalamadığını gözlemliyoruz.

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Altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

Altın için ABD ile Çin yakından takip edilmeli. Olası açıklamalar altın üzerinde etkili olabilir. Bugün global piyasalarda PMI günü. Açıklanacak ABD verilerinin altın üzerinde sınırlı da olsa etkisi beklenebilir.

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Altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

Teknik Analiz: Ons altın için bugün 1462-1460$ bölgesi izlenebilir. Bu desteğe doğru satışlar karşılanırsa yeniden tepki alımlarıyla karşılaşabiliriz. Bu durumda yukarıda 1468-1470$ bölgesi gündeme gelecektir. Olağanüstü bir durum olmadıkça altında 1460-1470$ aralığının sürmesi beklenebilir.

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Altın fiyatları son dakika düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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