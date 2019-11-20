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PTT personel alım şartları değişti! PTT personel alımı ne zaman başlayacak, şartlar neler?
PTT personel alım şartları resmen değişti. 19 Kasım 2019 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile değişiklikler kamuoyuna duyuruldu. Yapılan değişikliklerin ardından binlerce kişi PTT personel alım şartlarını merak etmeye başladı. Peki, yeni PTT personel alım şartları neler? PTT personel alımı ne zaman başlayacak? İşte PTT personel alımında talep edilen şartlar...
Giriş Tarihi: 20.11.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:45
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PTT personel alım şartları değişti! PTT personel alımı ne zaman başayacak, şartlar neler?
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PTT personel alım şartları değişti! PTT personel alımı ne zaman başayacak, şartlar neler?
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PTT personel alım şartları değişti! PTT personel alımı ne zaman başayacak, şartlar neler?
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PTT personel alım şartları değişti! PTT personel alımı ne zaman başayacak, şartlar neler?
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PTT personel alım şartları değişti! PTT personel alımı ne zaman başayacak, şartlar neler?