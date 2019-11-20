Esnafa 1300 TL maaş ve sigorta desteği! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

İflas eden ya da işyerini kapatan esnaflar için işsizlik sigortası 2020 yılında başlıyor. Bu kapsamda Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak ve tüm Bağ-Kur'lular, kendi adına çalışanlar, şirket ortakları her ay prim ödeyerek, yılbaşından itibaren zorunlu olarak sigortalanacak. Ödenecek prim tutarı yeni yılda belirlenecek asgari ücretle birlikte netleşecek. Gerekli şartları yerine getirenler 2023 yılından itibaren Sandıktan maaş almaya başlayacak. İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgili tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 12:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





