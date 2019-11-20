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Esnafa 1300 TL maaş ve sigorta desteği! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

İflas eden ya da işyerini kapatan esnaflar için işsizlik sigortası 2020 yılında başlıyor. Bu kapsamda Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak ve tüm Bağ-Kur'lular, kendi adına çalışanlar, şirket ortakları her ay prim ödeyerek, yılbaşından itibaren zorunlu olarak sigortalanacak. Ödenecek prim tutarı yeni yılda belirlenecek asgari ücretle birlikte netleşecek. Gerekli şartları yerine getirenler 2023 yılından itibaren Sandıktan maaş almaya başlayacak. İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgili tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 12:52
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Esnafa 1300 TL maaş ve sigorta desteği! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

Ahilik Sandığı ile iflas eden esnafa işsizlik maaşı ödenecek, sigorta desteği sağlanacak. SSK'lı işçilere, işten çıkarılmaları durumunda ödenen işsizlik maaşı bu uygulama ile Bağ-Kur ödemesi yapan esnafa da ödenmiş olacak. Uygulama Ocak ayında yürürlüğe girecek. Dönemin asgari ücret şartına göre ödemeler değişiklik gösterecek. Gerekli şartları yerine getirenler 2023 yılından itibaren Sandıktan maaş almaya başlayacak. Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor? İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgili tüm merak edilenler.

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Esnafa 1300 TL maaş ve sigorta desteği! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Nasıl ki, işçi statüsünde SSK'lı olarak çalışanların işsiz kalması durumunda maaş almasına olanak sağlayan işsizlik sigortası fonu varsa, artık kendi adına Bağ-Kurlu olarak çalışanların da yararlanabileceği bir sistem getirildi ve adına da Esnaf Ahilik Sandığı dendi. 2017 yılında İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına karar verildi. Uygulama 2018 yılında başlayacaktı ancak iki yıllığına, yani 2020 yılına ertelendi. Bu kapsamda 2020 Ocak başından itibaren Bağ-Kurlular, Esnaf Ahilik Sandığına belirli bir ödeme yaparak, üye olacaklar.

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Esnafa 1300 TL maaş ve sigorta desteği! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

UYGULAMA AMACI NEDİR?

Herhangi bir nedenden dolayı sıkıntıya düşen, işyerini kapatmak durumunda kalan, iflas eden esnafın uğrayacağı gelir kaybı Esnaf Ahilik Sandığı'nda oluşacak fondan karşılanacak.

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Esnafa 1300 TL maaş ve sigorta desteği! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

KİMLER SANDIĞA ÜYE OLACAK?

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Sandık kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacak. Bir anlamda Bağ-Kurlular sigortalanacak. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri de zorunlu olarak prim ödeyecek. Ancak jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları, tarım alanında faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar kapsam dışında tutuldu.

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Esnafa 1300 TL maaş ve sigorta desteği! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

ZORUNLU OLACAK MI?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu ve tüm esnaf ve sanatkarlar zorunlu olarak sisteme dahil edilecek.