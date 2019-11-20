Kocaeli'de 10 inekle süt satmaya başladı, şimdi talebe yetişemiyor

"BİZ DE CESARETLENDİK"

Küçük bir çiftlikten her gün yüzlerce insana taze süt ulaştıran bir işletmeyi kurma yolundaki hikayesini anlatan Maviş, insanlara kaliteli bir hizmet verebilmeyi hedeflediğini belirterek, "Bu işletmeyi 2014 yılında kurduk. 10 tane hayvan ile başladık. Devam eden süreçte insanların buna çok iyi talep gösterdiğini fark ettik ve biz de bundan cesaretlendik. Daha sonraki süreçte hayvan sayımızı 120'ye kadar çıkarttık. İlk başladığımız yıl 150 kilogram süt üretirken, şimdi günde yaklaşık 1 ton süt üreterek sayıyoruz. Biz bu işe başlarken kendimize bir standart belirledik. Bu standartlarımızı hep bozmamaya çalıştık.