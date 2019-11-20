Kocaeli'de 10 inekle süt satmaya başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Kocaeli'de yaklaşık beş buçuk yıl önce 'Jersey' ırkı 10 inekle çiftlik kuran Orçun Maviş, ürettiği yüksek proteinli sütle vatandaşlardan gelen taleplere yetişemez hale geldi. Vatandaşlar perakende olarak satılan günlük sütü alabilmek için metrelerce uzunlukta kuyrukta saatlerce bekliyor.
Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 14:24
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ziraat Teknikeri Orçun Maviş, 2014 yılında aldığı bir karar ile Kandıra ilçesinde bulunan baba yadigarı bir arazide bu özel sütü üretmeye karar verdi. İnsanlara günlük taze süt ulaştırmak amacı ile 'Hamzabey' adı altında bir çiftlik kuran Maviş, diğer ineklere göre daha fazla yağ ve protein oranına sahip ayrıca Laktoz İntöleransı düşük ve insan tüketimi için daha uygun olan a² kazein içeren süt veren 'Jersey' cinsinde satın aldığı 10 inekle üretime başladı.
1000 LİTRENİN ÜZERİNE ÇIKARTTI
Küçük bir işletme olarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Maviş'in ürettiği sütten satın alan vatandaşlar, diğer sütlerden farklı olduğunu görünce daha çok ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi ile karşılaşan Maviş, üretimi arttırarak daha çok müşteriye ulaşmak için çiftliğini büyüttü. Maviş, 5 yıl önce 150 litrelik günlük süt üretimini 1000 litrenin üzerine çıkarttı.
Vatandaşlara protein ve yağ oranı daha yüksek olan sütü ulaştıran Maviş, taleplere yetişemez hale geldi. İzmit ilçesinde kurduğu şarküteriden ve evlere servis yaparak satış yapan Maviş'in ürettiği sütü alabilmek için insanlar adete birbiri ile yarışıyor. Gelen talepler üzerine haftanın bir günü Gölcük ilçesine minibüs ile ulaştırılan sütü almak isteyen insanlar ise sıraya giriyor. Vatandaşların 'Jersey' sütünü alabilmek için girdiği kuyruk ise havadan görüntülendi.
"BİZ DE CESARETLENDİK"
Küçük bir çiftlikten her gün yüzlerce insana taze süt ulaştıran bir işletmeyi kurma yolundaki hikayesini anlatan Maviş, insanlara kaliteli bir hizmet verebilmeyi hedeflediğini belirterek, "Bu işletmeyi 2014 yılında kurduk. 10 tane hayvan ile başladık. Devam eden süreçte insanların buna çok iyi talep gösterdiğini fark ettik ve biz de bundan cesaretlendik. Daha sonraki süreçte hayvan sayımızı 120'ye kadar çıkarttık. İlk başladığımız yıl 150 kilogram süt üretirken, şimdi günde yaklaşık 1 ton süt üreterek sayıyoruz. Biz bu işe başlarken kendimize bir standart belirledik. Bu standartlarımızı hep bozmamaya çalıştık.
Dedik ki, 'Sütümüz hep standart bir kalitede olsun.' Normal şartlarda sütü standart değerlerde üretmek üretmek zordur. Çünkü hayvanlar, sıcaklık, beslenme şekilleri ve laktasyon dönemi gibi bir çok faktörden etkilenir. Sütün yapısına etki eden bir sürü sebep vardır. Biz bunlara rağmen bir standart bir ürün üretmeye çalıştık. Bu sayede müşterilerimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadık.