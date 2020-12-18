PTT müjdeyi verdi! Milyonlarca kişiye 700 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

2022 Sayılı Kanuna göre, çalışmayan, maddi geliri olmayan ve 65 yaş üstü vatandaşlar başvuru şartlarını yerine getirerek ödeme alabiliyor. Ancak yanlış beyanlarda bulunulması üzerine ödeme kesiliyor. Halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı, düzenli gelir sahibi olmayan, çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşları korumak adına dağıtılıyor. Yeni yılda yaşlılık maaşlarına zam yapılması bekleniyor. Başvurular için detayları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.