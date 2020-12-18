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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT müjdeyi verdi! Milyonlarca kişiye 700 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? PTT müjdeyi verdi! Milyonlarca kişiye 700 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Maddi durumu kötü olan vatandaşlara gıda, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına yardım ediyor. Kurum tarafından başvuru sürecinin değerlendirilmesinin ardından PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Halk arasında 65 yaş aylığı olarak bilinen ödeme için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılıyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:57
2022 Sayılı Kanuna göre, çalışmayan, maddi geliri olmayan ve 65 yaş üstü vatandaşlar başvuru şartlarını yerine getirerek ödeme alabiliyor. Ancak yanlış beyanlarda bulunulması üzerine ödeme kesiliyor. Halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı, düzenli gelir sahibi olmayan, çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşları korumak adına dağıtılıyor. Yeni yılda yaşlılık maaşlarına zam yapılması bekleniyor. Başvurular için detayları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ AYLIĞINI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-65 yaşını doldurmak
-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bir sosyal güvence olmaması (4A/SSK, 4B/BAĞ-KUR, 4C, Emekli Sandığı)
-SGK'den dul, yetim maaşı vb. aylıklar almamak
-SGK'ye kişi adına kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmaması
-Bir işte çalışmamak
-Düzenli gelirin olmaması (nafaka, yardım ödemesi vb.)
-Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (2020 için asgari sınır 701 TL)
Kaymakamlıklardan ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilecek muhtaç belgesi başvurularda sizi avantajlı kılacaktır.
65 YAŞ AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İkametgah adresinizin yer aldığı kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gitmeniz gerekiyor. Giderken kimlik kartınızın ya da T.C. kimlik numaranızı içeren herhangi bir belgenin yanınızda olması yeterlidir. Eğer kişi kendisi gidemiyorsa başvuracak kişinin mahkeme tarafından verilen vasilik kararını yanında bulundurması şartı var.