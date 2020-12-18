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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye son dakika zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen en düşük ve yüksek... Emekliye son dakika zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen en düşük ve yüksek...
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gündeminin ilk sırasında Ocak maaş zammı yer alıyor. Bilindiği üzere yaklaşık 13 milyon emekliye Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam uygulanıyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre maaş zammı belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen en düşük ve yüksek...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 18:17
Son dakika haberi... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekli maaş zammı için en önemli kriter ise son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen en düşük ve yüksek...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK? 2021 EMEKLİ OCAK ZAMMI
Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58 Ağustos ayı TÜFE: 0,86 Eylül ayı TÜFE: 0,97 Ekim ayı TÜFE: 2,13 Kasım ayı TÜFE: 2,30: Toplam : 6,84 MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek.
* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.