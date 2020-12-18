Son dakika haberi... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekli maaş zammı için en önemli kriter ise son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen en düşük ve yüksek...