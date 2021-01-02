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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT müjdeyi verdi! Başvuru yapana anında 1 yıl boyunca 600 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? PTT müjdeyi verdi! Başvuru yapana anında 1 yıl boyunca 600 TL ödenecek! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok isim altında yarım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere kurum tarafından doğum yapanlara yardım yapılıyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Başvuru şartları için detayları haberimide derledik. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.01.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 16:27
Pandemi döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara destek ödemeleri hız kesmeden sürüyor. Zorlu süreçte ihtiyaç sahibi olanlara yönelik verilen destek ödemelerinden bir taneside doğum yardımı olarak yapılıyor. Kurum tarafından değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan vatandaşlar ödemelerini PTT tarafından ödenecek. İşte, doğum yardımı başvuru şartları nedir? İşte doğum yardımı hakkında detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?
Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.