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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde geldi! KPSS şartı olmadan 4000 TL maaşla personel alımı! Oturduğunuz yerden, yorulmadan... İŞKUR'dan müjde geldi! KPSS şartı olmadan 4000 TL maaşla personel alımı! Oturduğunuz yerden, yorulmadan...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri sürerken, diğer yandan da istihdama verilen önem artıyor. Ekonomik anlamda zor süreçten geçen vatandaşlar iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR, ev hanımlarının istihdama kazandırılması için evde paketleme işi hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Evden çalışma imkanı sunan evde paketleme işi için başvuru şartları araştırılıyor. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıtları tamamlanan adaylar kurum tarafından yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.01.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 15:53
Koronavirüs salgını sürecinde ev hanımlarının iş hayatına kazandırılması için evde paketleme işi büyük önem taşıyor. İŞKUR'un desteklediği evde ambalajlama işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu ambalajlama ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Kadınlar zorlu süreçte ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor. Kayıt yaptırmak isteyenler İŞKUR üzerinden başvuru formunu doldurarak ilk işlemi gerçekletirebilir. İŞKUR paketleme işi için başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. İŞKUR kayıt işlemleri için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak.
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.
İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.