İŞKUR'dan müjde geldi! KPSS şartı olmadan 4000 TL maaşla personel alımı! Oturduğunuz yerden, yorulmadan...

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri sürerken, diğer yandan da istihdama verilen önem artıyor. Ekonomik anlamda zor süreçten geçen vatandaşlar iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR, ev hanımlarının istihdama kazandırılması için evde paketleme işi hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Evden çalışma imkanı sunan evde paketleme işi için başvuru şartları araştırılıyor. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıtları tamamlanan adaylar kurum tarafından yakından takip ediliyor.