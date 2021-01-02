13 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak son detaylar...

Emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun süredir beklenen intibak zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, 2000 yılından önce emekli olanlar için uygulanan intibak artışının 2000 sonrası emekliler için de yapılması talep ediliyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde, intibak zammı hakkında müjdeli haberler gelmeye başlandı. İşte, 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak son detaylar...