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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 13 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak son detaylar... 13 milyon emekliye intibak müjdesi: 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak son detaylar...
Emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun süredir beklenen intibak zammı için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, 2000 yılından önce emekli olanlar için uygulanan intibak artışının 2000 sonrası emekliler için de yapılması talep ediliyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde, intibak zammı hakkında müjdeli haberler gelmeye başlandı. İşte, 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak son detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 16:26
Emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? Milyonlarca emeklinin beklediği 355 TŞ intibak zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. 2021 Ocak zammın belirlenmesine kısa süre kala emekliler intibak zammı hakkında karar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini beklerken, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar ise intibak zam yolunun açılmasını bekliyor. Emekli intibak haberleri hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 355 TL intibak zammı ne zaman çıkacak? SGK SSK emekli intibak son detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.