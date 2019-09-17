PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç? PTT konut kredisi veriyor mu?
Posta Telgraf Teşkilatı her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Sürekli yatırımlar ile büyüyen PTT, bankalar ile yaptığı anlaşma ile uygun koşullardan kredi imkanı sağlamaya başladı. Özellikle maaşını PTT'den alan emeklilere büyük kolaylık sağlanıyor. Ayrıca maaş ibrazı yapanlar da krediden faydalanabiliyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 17:38Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 17:41