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PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç? PTT konut kredisi veriyor mu?

Posta Telgraf Teşkilatı her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Sürekli yatırımlar ile büyüyen PTT, bankalar ile yaptığı anlaşma ile uygun koşullardan kredi imkanı sağlamaya başladı. Özellikle maaşını PTT'den alan emeklilere büyük kolaylık sağlanıyor. Ayrıca maaş ibrazı yapanlar da krediden faydalanabiliyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 17:41
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PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç? PTT konut kredisi veriyor mu?

PTT en uygun faiz imkanı ile kredi sunuyor. İhtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlara fırsatlar sunan PTT 60 bin TL üst limite kadar kredi veriyor. PTT'den maaş alan emeklilere büyük kolaylık sağlanırken, gelir belgesini ibraz edenlere de kredi veriliyor. PTT, anlaşma yaptığı bankalar arasından en uygun faiz ile kredi vereni aracılığı ile ödemeyi yapıyor. İhtiyaç kredisini PTT'den almak isteyen vatandaşlar yoğun şekilde şartları araştırıyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte PTT kredi başvurusu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

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PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç? PTT konut kredisi veriyor mu?

PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'den maaş alan emekliler:

Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Kredi başvurusu esnasında 84 yaşının üzerinde olunmaması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi.

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PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç? PTT konut kredisi veriyor mu?

PTT'den maaş almayanlar:

18 yaşını doldurmuş olmak ve 84 yaşının üzerinde olmamak,
Gelirin belgeli olarak beyan edilebilmesi,
Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi,

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PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç? PTT konut kredisi veriyor mu?

KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ PUANLAR

Puan: 1-699

Kredi puanı: En Riskli

Kredi Çıkma ihtimali: Çok Düşük

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PTT düşük faizli kredi şartları neler? PTT kredi faiz oranı kaç? PTT konut kredisi veriyor mu?

Puan: 700-1099
Kredi puanı: Orta Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Düşük