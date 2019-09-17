Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül

Kuveyt Türk Katılım Bankası bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi. Banka bu doğrultuda konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranı 1,14'e, araç finansmanı kâr oranını ise 1,24'e düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 1,11, araç finansmanında ise 1,21'e kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabiliyor.