Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül
Kredi faiz oranları, Merkez Bankası'nın repo faizini 325 baz puan geriletmesi ile düşmeye başladı. Merkez Bankası 2 ayda 750 baz puan indirim yaparken, yüzde 2 seviyesindeki konut kredisi faizleri, kamu bankalarında yüzde 1'in altına çekildi. Özel bankalar ise konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in biraz üzerinde konumlandırdı. İhtiyaç kredisi faiz oranları da hızla düşmeye başlarken, son olarak taşıt kredisi faizlerinde gerileme görülüyor. Emlak, otomotiv, inşaat gibi sektörlerde büyük hareketlilik başlarken, henüz hamle yapmayan bankalar da adım faizleri düşürmeye başladı. Faiz indirimlerinde gün aşırı düşüşler yaşanıyor. Uzmanlar, faizlerin yılbaşına kadar daha da düşeceğini, Merkez Bankası'nın faiz indiriminde kararlılık gösterdiğini belirtiyor. Peki, kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:30Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:44