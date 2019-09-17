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Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül

Kredi faiz oranları, Merkez Bankası'nın repo faizini 325 baz puan geriletmesi ile düşmeye başladı. Merkez Bankası 2 ayda 750 baz puan indirim yaparken, yüzde 2 seviyesindeki konut kredisi faizleri, kamu bankalarında yüzde 1'in altına çekildi. Özel bankalar ise konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in biraz üzerinde konumlandırdı. İhtiyaç kredisi faiz oranları da hızla düşmeye başlarken, son olarak taşıt kredisi faizlerinde gerileme görülüyor. Emlak, otomotiv, inşaat gibi sektörlerde büyük hareketlilik başlarken, henüz hamle yapmayan bankalar da adım faizleri düşürmeye başladı. Faiz indirimlerinde gün aşırı düşüşler yaşanıyor. Uzmanlar, faizlerin yılbaşına kadar daha da düşeceğini, Merkez Bankası'nın faiz indiriminde kararlılık gösterdiğini belirtiyor. Peki, kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:44
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Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül

Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesinin ardından gözler bankalara çevrildi. İki ay içerisinde 750 baz puan indirim gerçekleşirken, başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka büyük faiz indirimleri gerçekleştirdi. Son faiz indiriminin ardından ilk hamle Türkiye İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası konut kredisi faiz oranını, 1,17'ye çekerken, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sert şekilde geriletti. Yeni haftanın ilk gününde de faiz indirim haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Akbank yaptığı düzenleme ile konut kredisi faiz oranını 1,19'a çekti. Vatandaşlar en uygun oran ile kredi çekmek istiyor. Bankaları kredi faiz oranları haftanın ilk gününde yoğun şekilde aranıyor. Peki, en düşük kredi faiz oranı kaç? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Garanti, Akbank, Yapıkredi ve Denizbank kredi faiz oranları...

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Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül

MERKEZ BANKASI'NDAN İKİ AYDA 750 BAZ PUAN İNDİRİM

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve gelir gelmez faizlere sert bir darbe vurdu. Çetinkaya döneminde faiz indirimine yanaşmayan Merkez Bankası 2 ayda faizi yüzde 24'ten 16,50 seviyesine indirdi. Faiz indirimi piyasalara olumlu yansırken, enflasyon da gerilemeye başladı.

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Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül

DOLAR TEZİ ÇÖKTÜ

Olası faiz indiriminde doların kontrolden çıkacağını ve spekülatif artışlar yaşanacağını iddia eden uzmanların tezi çöktü. 750 baz puanlık faiz indirimi doları tetiklemezken, döviz kurlarında sert düşüşler gözlendi. Enflasyonun gerilemesi, ihracatın artması, iç piyasanın rahatlaması faiz indiriminin olumlu etkileri olarak görülüyor.

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Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül

KUVEYT TÜRK KAR ORANINI DÜŞÜRDÜ

Kuveyt Türk, konut finansmanında kâr oranını 1,14'e, araç finansmanında ise 1,24'e düşürdü. Banka kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk Lirası finansmanında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 250 baz puanlık indirime gitti.


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Kredi faiz oranları son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları 17 Eylül

Kuveyt Türk Katılım Bankası bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi. Banka bu doğrultuda konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranı 1,14'e, araç finansmanı kâr oranını ise 1,24'e düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 1,11, araç finansmanında ise 1,21'e kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabiliyor.