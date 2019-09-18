Emekliye 900 lira! Bankalar SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekli müşteri için yarışa girdi. Bazı bankalarda promosyon 900 TL'ye kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira verenler de var. İkinci promosyon da kapıda. Peki, bankalar SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar promosyon veriyor? Bankaların promosyon imkanları neler? Emekli aylığı yeni bağlananlar promosyondan yararlanabiliyor mu? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haberleri ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...