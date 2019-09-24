24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 24 Eylül'de de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Henüz maaşını almayan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Evlerinde bakıma muhtaç birisi bulunan kişilere verilen evde bakım maaşları her ay düzenli olarak farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılıyor. Evde bakım maaşları sorgulama işlemleri SMS veya e-devlet yoluyla yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı!