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24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 24 Eylül'de de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Henüz maaşını almayan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Evlerinde bakıma muhtaç birisi bulunan kişilere verilen evde bakım maaşları her ay düzenli olarak farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılıyor. Evde bakım maaşları sorgulama işlemleri SMS veya e-devlet yoluyla yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 24.09.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 02:04
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24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Her ay farklı iller için farklı zamanlarda yatırılan evde bakım maaşları merak konusu oldu. Evde bakımı gereken yaşlı, hasta veya ağır engelli kişilerin alabildiği evde bakım maaşları sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden veya SMS yoluyla yapabilirsiniz.

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24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

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24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Çanakkale, Antalya, Tokat, Edirne, Hatay, Kırıkkale, Kırklareli, Adıyaman, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Karabük, Giresun, Bolu, Osmaniye, Aksaray'dan maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

SMS İLE SORGULAMA

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz.