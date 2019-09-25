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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 25 Eylül Çarşamba gününe düşüşle başladı. Gram altın fiyatı son dalgalanmalarla 280 TL'ye dayanırken, altın ons fiyatı bin 528 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Altın ons fiyatı çarşamba gününe 0,23 oranında düşüş ile başladı. Altın birikimi yapanlar ve yatırım niyetinde olanlar altın çeşitlerindeki güncel fiyat listesini merak ediyor. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 25 Eylül güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 09:30
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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 25 Eylül Çarşamba gününe düşüş ile başladı. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Fiyatlarda git-geller yaşanırken, gram altın fiyatı 280 TL'ye sınır konumunda. Altının bu seviyeleri kopruması durumunda kısa sürede daha da yükselmesi bekleniyor. Zaman zaman fiyatlarda kırılmalar yaşansa da, genel kanaat uzun vadeli altın birikimlerinin kazandıracağı yönünde. Her gün olduğu gibi altın çeşitlerindeki son durum merak konusu. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

GÜNÜN ALTIN YORUMLARI

Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları konusunda son zamanlarda yapılan açıklamalar ılımlı rüzgarların esmesine neden oluyor. Fakat bununla birlikte küresel bazda Amerika ile İran arasında gerilimlerin artması ve küresel risk unsurlarının piyasaları bir türlü terk etmemesi altın fiyatlarında dalgalı bir fiyatlamanın yaşanmasına neden oluyor.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Ticaret savaşlarındaki ılımlı hava ile bir miktar dün gevşeyen XAUUSD ardından Amerika'dan gelen tüketici güveni verisinin beklentileri karşılamaması ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Hafta içerisinde Perşembe günü Amerika'dan gelecek olan büyüme verisi yakından izlenecek ve XAUUSD'de volatilitenin oldukça artmasına neden olabilir.

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1537.12 – 1550.97 – 1572.50 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1521.88 – 1506.88 – 1485.19 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. (İnfo Yatırım)

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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Dün sabah saatlerinde Çin Yönetimi'nin ABD'den Soya Fasulyesi almak isteyen şirketlere 2 ile 3 Milyon ton civarında alım yapılması için muafiyet verdiğine dair gelen haber akışları borsalara alım getirirken, diğer risk unsurlarına dair belirsizliklere karşın güvenli liman varlıklarında kısmı baskıya neden oldu.