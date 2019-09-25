Altın fiyatları 25 Eylül Çarşamba gününe düşüş ile başladı. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Fiyatlarda git-geller yaşanırken, gram altın fiyatı 280 TL'ye sınır konumunda. Altının bu seviyeleri kopruması durumunda kısa sürede daha da yükselmesi bekleniyor. Zaman zaman fiyatlarda kırılmalar yaşansa da, genel kanaat uzun vadeli altın birikimlerinin kazandıracağı yönünde. Her gün olduğu gibi altın çeşitlerindeki son durum merak konusu. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte detaylar...