Altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 25 Eylül Çarşamba gününe düşüşle başladı. Gram altın fiyatı son dalgalanmalarla 280 TL'ye dayanırken, altın ons fiyatı bin 528 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Altın ons fiyatı çarşamba gününe 0,23 oranında düşüş ile başladı. Altın birikimi yapanlar ve yatırım niyetinde olanlar altın çeşitlerindeki güncel fiyat listesini merak ediyor. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 25 Eylül güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:20Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 09:30