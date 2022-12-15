Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK sonuçları için gelecek açıklamaları bekleyen öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakikaya çevrildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; lisans ödeme miktarı 850 TL'den 1.250 TL'ye çıkarıldı. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?