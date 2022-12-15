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Haberler Galeri Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK sonuçları için gelecek açıklamaları bekleyen öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakikaya çevrildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; lisans ödeme miktarı 850 TL'den 1.250 TL'ye çıkarıldı. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 21:36
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Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenim bursu ve kredisi için başvurular tamamlandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi sonuçlar için e devlet üzerinden detayları merak ediyor. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.

2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.