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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?
18 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altında yaşanan yükseliş trendi nedeniyle altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Dolar kurunda yaşanan hızlı artışın ardından altın fiyatlarında yaşanan yükseliş de dikkat çekiyor. Piyasaların beklediği Merkez Bankası faiz kararının etkisiyle altın fiyatlarında artış yönünde ilerliyor. Önemli bir yatırım aracı olan altındaki veriler ışığında, gram altının 650 liraya çıktığı görülüyor. İşte; 18 Kasım gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:26Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:34