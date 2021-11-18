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Haberler Galeri Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

18 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altında yaşanan yükseliş trendi nedeniyle altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Dolar kurunda yaşanan hızlı artışın ardından altın fiyatlarında yaşanan yükseliş de dikkat çekiyor. Piyasaların beklediği Merkez Bankası faiz kararının etkisiyle altın fiyatlarında artış yönünde ilerliyor. Önemli bir yatırım aracı olan altındaki veriler ışığında, gram altının 650 liraya çıktığı görülüyor. İşte; 18 Kasım gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:34
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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? 18 Kasım gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları nasıl? Piyasalarda yaşanan hareketli günler nedeniyle gözler altına çevrildi. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altında son günlerde yukarı yönlü hareket yaşanıyor. Gram altında 650 TL barajı geçildi ve çeyrek altında da 1,000 TL aşıldı. Peki; 18 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

18 KASIM ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın gün içerisinde 650 TL'yi gördü. Altın fiyatlarını dakika dakika A Para üzerinden takip edebilirsiniz.

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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Saat 09:20 itibariyle altın fiyatları şu şekilde belirlendi:

GRAM ALTIN FİYATI
642,90
649,71
%1,70
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
648,99
649,11
%1,79

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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.865,38
1.865,80
%-0,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.036,99
1.059,88
%1,79

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Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
4.153,52
4.232,20
%1,79
YARIM ALTIN FİYATI
2.070,27
2.122,59
%1,79