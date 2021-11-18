Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? 18 Kasım gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları nasıl? Piyasalarda yaşanan hareketli günler nedeniyle gözler altına çevrildi. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altında son günlerde yukarı yönlü hareket yaşanıyor. Gram altında 650 TL barajı geçildi ve çeyrek altında da 1,000 TL aşıldı. Peki; 18 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen sorunun yanıtı!